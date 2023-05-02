Чоловіки, які підірвалися сьогодні в Ізюмському районі, загинули

За оновленою інформацією Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги, 2 чоловіків 39 та 47 років, які підірвалися сьогодні в Ізюмському районі, від отриманих травм загинули.

На жаль, медики не змогли врятувати їхні життя. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Закликаю усіх пам’ятати про високу мінну небезпеку, бути максимально уважними та обережними та не відвідувати ліси, лісосмуги, поля береги водойм та інші потенційно заміновані території.

Джерело: канал Олега Синєгубова

Агентство Телевидения Новости