Верховна Рада ухвалила закон, який дозволить вилучати пам’ятники, пов’язані з росією або срср

Депутати Верховної Ради схвалили закон, який допоможе демонтувати пам’ятники, що стосуються росії або СРСР. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політкии Олександр Ткаченко.

Він пояснив, що якщо з перейменуванням вулиць процес легший, то знесення або перенесення пам’ятників законодавчо зарегульовані, повідомляє Громадське.

Нам треба спростити процедури очищення українського публічного простору від російських маркерів. Тому ми в МКІП розробили законопроєкт, який став відомий як АнтиПушкін.

Йдеться про законопроєкт 8273, який 3 травня схвалили 285 народних депутатів. Він дозволяє вилучати з Державного реєстру нерухомих пам’яток такі об’єкти:

є символами російської імперської або радянської тоталітарної політики;присвячені людям, які обіймали керівні посади в комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік, органах влади та управління областей, міст республіканського підпорядкування, працівникам радянських органів державної безпеки всіх рівнів;присвячені подіям, які пов’язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади в Україні або в окремих її частинах, переслідуванням учасників боротьби за незалежність у XX столітті (крім пам’яток, пов’язаних із опором і вигнанням нацистських окупантів з України або із розвитком української науки та культури);підлягають демонтажу відповідно до закону про засудження комуністичного та нацистського режимів.

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