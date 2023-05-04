Справу щодо резонансної ДТП на Гагаріна, яку спричинив 16-річний водій Infiniti, повернули до харківського суду
Справу Миколи Харківського, який 26 жовтня 2021 року на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської спричинив ДТП зі смертельними наслідками, повернули до Червонозаводського райсуду Харкова з Ленінського райсуду Полтави.
Головуючою суддю у справі визначено Ганну Шиховцову, повідомляє пресслужба Червонозаводського райсуду.
Нагадаємо, смертельна ДТП сталася увечері 26 жовтня на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. Автомобіль Infiniti під керуванням 16-річного водія проїхав на сигнал світлофора, що забороняє, і зіткнувся з автомобілем Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці аварії. Пізніше експерти встановили, що швидкість автомобіля, з якою їхав Микола Харківський, становила 180 кілометрів на годину.