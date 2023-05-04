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На Львівщині запрацює електронна система бронювання перетину кордону

На Львівщині запрацює електронна система бронювання перетину кордону

На кількох пунктах пропуску Львівщини запрацює електронна система бронювання перетину кордону. Реєстрація водіїв в еЧерзі розпочнеться з 8 травня.

Найближчим часом на 16 найбільш критичних та завантажених пунктах пропуску з країнами ЄС та Молдовою впровадять систему онлайн-бронювання перетину кордону – єЧергу. Технологія запрацює і на Львівщині – на пунктах пропуску Рава-Руська, Краківець, Шегині. Про це повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Реєстрація водіїв в електронній черзі розпочнеться з 8 травня. До кінця місяця єЧерга працюватиме в тестовому режимі.

До слова, електронна черга – безплатний сервіс. Реєстрація здійснюватиметься заздалегідь в будь-якому зручному для цього місці, а не безпосередньо на пункті пропуску. Сповіщення про наближення черги надходять в електронний кабінет та у вигляді СМС або телефонних дзвінків. 

Зареєструватись водії зможуть за посиланням, а стежити за проходженням черги у відкритому режимі – на сайті системи.

Наголошуємо, з середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за онлайн-записом. 

Агентство Телевидения Новости

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