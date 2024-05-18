Які покарання передбачені за порушення військового обліку та закону про мобілізацію

18 травня набуває сили закон про посилення мобілізації №3633-IX (законопроєкт 10449).

Також 17 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон № 3696-IX (законопроєкт 10379), який підвищує розмір штрафів для громадян та бізнесу за порушення законодавства про військовий облік та про мобілізацію, повідомляє Судово-юридична газета.

Відповідальність за порушення передбачена Кодексом про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Кримінальним кодексом України.

Мінімальний штраф за статтею 210 КУпАП за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку складатиме 17 тисяч грн, максимальний – 25,5 тисяч грн.

У статті 210-1 КУпАП штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію буде складати для громадян від 17 тис. грн до 25,5 тисяч грн, а для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч грн до 59,5 тисяч грн.

Новий закон 10379 статтю 258 КУпАП доповнює новою частиною, за якою протокол не складається у разі вчинення під час воєнного стану адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику.

Це дозволяє ТЦК виписати «заочний» штраф.

Також передбачена кримінальна відповідальність.

Так, крім статті 336 Кримінального кодексу, яка регулює ухилення від призову на військову службу під час мобілізації й передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, у КК є також стаття 337, яка передбачає окрему кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК, карається штрафом від 5100 до 8 500 грн або виправними роботами на строк до одного року.

Відповідно до нового закону про посилення мобілізації у громадян є наступні обов’язки, за невиконання яких може настати адміністративна чи кримінальна відповідальність.

Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон.

Агентство Телевидения Новости