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Застосунок «Резерв+» вже вже можна завантажити
Почав діяти електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+. Застосунок вже доступний для звантаження на смартфонах.
Про це повідомляє Кореспондент.
Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі «Оберіг». Після оновлення даних у застосунку можна побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.
Як відомо, новий закон про мобілізацію, який набуває чинності 18 травня, передбачає й те, що оновити свої дані в ТЦК мають і жінки – медики й фармацевти, які перебувають на військовому обліку.