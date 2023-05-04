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«Харківводовідведення» почали підготовку до експлуатації в осінньо-зимовий період

«Харківводовідведення» почали підготовку до експлуатації в осінньо-зимовий період

Бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» почали підготовку 6,5 тис. будинків комунальної форми власності до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Як повідомив начальник управління Валерій Харлан, майстри районних дільниць перевірять і приведуть до ладу внутрішньобудинкові комунікації у всіх будинках, які обслуговує підприємство.

«Цього року масштабну заміну комунікацій проведемо у 600 будинках. Плануємо виконати всі заходи до початку осені. Особливу увагу приділяємо районам, які найбільше постраждали від обстрілів. Також реагуємо на всі заявки харків’ян, які повертаються до міста», – наголосив Валерій Харлан.

За його словами, мережі водопостачання посилюють великою кількістю запірної арматури, щоб мінімізувати втрати від протікань та у випадку аварійної ситуації перекривати лише кілька квартир.

Агентство Телевидения Новости

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