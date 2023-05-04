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Обійняв посаду в “народній поліції”: викрито колаборанта на Харківщині

Обійняв посаду в “народній поліції”: викрито колаборанта на Харківщині

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 64-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). 

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, прокурори у суді довели, що під час окупації смт Борова місцевий мешканець добровільно зайняв посаду «чергового чергової частини» новоствореного окупантами псевдоправоохоронного органу — «народної поліції».

Колаборант провадив контрольно-пропускний режим у так званій «поліції» та охороняв адміністративну будівлю. Вказані обов’язки здійснював у період часу з 08:00 до 08:00 наступного дня та заступав через добу. 

Під час судового засідання обвинувачений свою вину не визнав. 

3 травня 2023 року суддя Котелевського районного суду Полтавської області виніс обвинувальний вирок щодо чоловіка. Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги, строком на 13 років з конфіскацією майна. 

Досудове розслідування проводили слідчі відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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