На Харківщині поліцейські вилучили у чоловіка 10 кг артилерійського пороху

Поліцейські вилучили у жителя міста Барвінкове чималу кількість боєприпасів.

4 травня працівники карного розшуку спільно зі слідчими відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області провели санкціонований обшук за місцем мешкання 39-річного чоловіка.

Правоохоронці вилучили 10 кг артилерійського пороху, 4 тротилових шашки, штик-ніж, запал до гранати, 48 патронів калібру 12,7 мм та 2340 патронів калібру 7,62.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

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