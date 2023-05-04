У Харкові загубилась неповнолітня дівчина

Харківські поліцейські виявили на залізничному вокзалі неповнолітню, яка загубилась. Працівники ХРУП № 1 під час патрулювання території Основ’янського району міста Харкова виявили 15-річну дівчину. Вона знаходилась без догляду дорослих та заблукала. Неповнолітня перебувала на залізничній станції та була розгублена.

Поліцейські встановили, що дівчина приїхала з Балаклійського району. Її відпустила мати до Харкова на прогулянку. Дівчина прибула на електричці у Харків і загубилась.

Жодних протиправних дій щодо дитини скоєно не було. Поліцейські передали дівчину матері і провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости