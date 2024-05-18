На Харківщині цивільне авто попало під обстріл рашистів: загинуло 2 людей

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 16 травня чотири мирних мешканці намагались на авто виїхати з міста Вовчанськ.

Дорогою містом вони потрапили під ворожий обстріл.

70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці.

Дружина водія та пасажир отримали поранення.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости