У Харківському Слобідському районі наводять весняний лад

Працівники КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд» продовжують наводити лад у житлових мікрорайонах та на території Слобідського району в цілому. Так, вони провели прибирання у парку Машинобудівників та «Космічному містечку», на вул. Державінській вивезли сміття, вирубали поросль.

Також скосили траву на пр. Героїв Сталінграда, пр. Гагаріна, бул. Жасминовому, вул. Плеханівській, вул. Матросова. На прибудинковій території на вул. Аерофлотській, пр. Героїв Сталінграда, вул. Оренбурзькій, пр. Гагаріна, пр. Льва Ландау, бул. Жасминовому пофарбували лавки, сегменти клумб та огорож.

На пісочниці дитячих майданчиків завозять пісок. Крім того, перед ігровою зоною «Фортеця» у пров. Зерновому висадили молоді клени, висаджують квіти на клумбах по району.

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