«Зливав» ворогу дані про ЗСУ: оголошено підозру екполіціянту з Харківщини

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому інспектору сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 Куп’янського РВП ГУНП в області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Прокуратура та ДБР встановили чергового поліцейського, який під час захоплення Харківщини перейшов на бік ворога. У травні 2022 року, будучи на той момент діючим працівником Нацполіції, підозрюваний спочатку здійснював чергування у незаконному правоохоронному органі. Крім того, зрадник проводив «профілактику» з місцевими: він затримав чоловіка, побив його гумової палицею та утримував потерпілого у камері близько 15 діб.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, у липні представники рф призначили підозрюваного на посаду «и. о. инспектора дорожно–патрульной службы группы дорожно–патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения». Перед місцевими він представлявся при цьому як співробітник «ГИБДД российской полиции».

Для «працевлаштування» він надав всі необхідні документи, серед яких пояснення, в якому зазначив перелік відомих йому осіб, які проходили службу у Збройних Силах України, та працівників Служби безпеки України.

Згодом зрадник був перепризначений на посаду «оперативного дежурного дежурной части Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».

За роботу на окупаційну владу щомісячно український поліціянт отримував 45 тисяч російських рублів.

Також підозрюваний активно закликав своїх колег «виходити на роботу» та додав, що «Россия тут навсегда».

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, головний оперативно-розшуковий відділ 4 прикордонного загону ДПС України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости