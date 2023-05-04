До АРМА передадуть нежитлові приміщення в центрі Харкова вартістю майже 144 млн грн

Суд задовольнив клопотання Київської окружної прокуратури м. Харкова про визначення порядку зберігання речових доказів, а саме нерухомості на суму майже 144 млн гривень.

Встановлено, що у власності акціонерного товариства перебували нежитлові приміщення по вул. Сумській у Харкові. На початку лютого 2022 року між вказаним АТ та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір, відповідно до умов якого вказана нерухомість була передана в іпотеку ТОВ, яке має юридичну адресу в Латвії.

Рішенням РНБО України від 12 січня 2023 року до зазначеного ТОВ на 5 років застосовані персональні санкції, зокрема тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать юридичнiй особi, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дiї, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними. Санкції пов‘язані з тим, що керівник і кінцевий бенефіціарний власник є громадянином рф, а сама компанія співпрацює з відомим російським букмекером.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, у лютому 2023 року ТОВ продало нежитлові приміщення фізичній особі.

Таким чином, всупереч вимогам законів України «Про санкції», «Про нотаріат», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» відбулось протиправне відчуження зазначеної нерухомості фізичній особі, чим завдано шкоду державі в особливо великих розмірах.

У зв’язку з цим прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт вказаних нежитлових приміщень, яке Київським районним судом м. Харкова задоволено.

Після арешту прокурор звернувся з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у цьому кримінальному провадженні: слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання. Наразі триває передача вказаної нерухомості до АРМА.

Довідково: за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова також проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України). Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости