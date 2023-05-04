Обійняв посаду «старости» під час окупації села на Харківщині: викрито колаборанта

Завершено спецрозслідування щодо чоловіка, який обійняв посаду «старости» під час окупації села на Харківщині.

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 40-річного чоловіка за фактом колабораціонізму (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, досудовим розслідуванням встановлено, що у с. Кочубеївка місцевий мешканець погодився на пропозицію російських загарбників та обійняв псевдопосаду «старости».

Поплічник окупантів втік на територію країни-агресора у супроводі російських військових. Його судитимуть заочно у Дергачівському районному суді Хаоківської області.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області та 4-ого прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Агентство Телевидения Новости