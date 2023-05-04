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Міського голову Одеси взято під варту

Міського голову Одеси взято під варту

4 травня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу одному з обвинувачених у справі Одеського «Краяну» – міському голові Одеси.

Зважаючи на те, що обвинувачений не вніс 30,866 млн грн застави, визначеної судом, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави.

На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду.

Нагадаємо, Одеський міський голова та інші особи обвинувачуються у заволодінні коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною.

Джерело: САП

Агентство Телевидения Новости

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