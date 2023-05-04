Ізюмський район: під час проведення польових робіт підірвався трактор

Сьогодні, 4 травня, знову стався підрив сільськогосподарської техніки на протитанковій міні. Рухаючись по полю неподалік селища Погонівка Барвінківської громади Ізюмського району, трактор наїхав на протитанкову міну. Внаслідок вибуху 37-річний тракторист зазнав численних тілесних ушкоджень. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу.

ДСНС вкотре звертається до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. «Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією».

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

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