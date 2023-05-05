В Харкові нетверезий водій після ДТП влаштував перегони з патрульними

Напередодні близько 16-ї години патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Озерянській. За попередньою інформацією, водій автомобіля Infinity не вибрав безпечного інтервалу та допустив зіткнення з автомобілем Mitsubishi, після чого покинув місце ДТП.

Патрульні виявили автомобіль на вулиці Великій Панасівській. Вимогу інспекторів про зупинку водій не виконав, а навпаки – збільшив швидкість. Патрульні негайно почали переслідування порушника.

Утікаючи, водій порушував ПДР та здійснював небезпечні маневри. Зрештою порушника вдалось наздогнати та заблокувати.

Кермувальник мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився в присутності двох свідків

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч.1 ст.130 (Відмова від огляду на стан сп’яніння), ст.122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости