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На Харківщині загубилась мешканка Лозової

На Харківщині загубилась мешканка Лозової

Увага, розшукується Ольга Солянник.

Працівники Лозівського районного відділу поліції встановлюють місцеперебування мешканки міста Лозова Ольги Солянник, 1958 року народження.

2 травня 64-річна жінка пішла з дому та не повернулась. Останній раз знаходилась неподалік від дачного кооперативу «Вишня» в місті Лозова.

Була одягнена у фіолетове пальто, фіолетовий халат, сіру шапку.Жінка хворіє на втрату пам’яті.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцеперебування жінки, просимо повідомити за телефонами: 102, 0574590064, 0959441288 або 0667084960.

Агентство Телевидения Новости

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