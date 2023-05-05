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Україна повернула додому тіла 80 військовослужбовців, які загинули у війні

Україна повернула додому тіла 80 військовослужбовців, які загинули у війні

Україні вдалося повернути додому тіла 80 військовослужбовців, які загинули у війні проти росії. Тіла бійців передали з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Передання тіл із тимчасово захоплених територій відбулося за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

У відомстві наголошують, що передання тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. 

«Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання», — додали у Мінреінтеграції.

Джерело: Громадське

Агентство Телевидения Новости

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