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Сезон відкрито: на Гольдбергівській збили мотоцикліста

Сезон відкрито: на Гольдбергівській збили мотоцикліста

Сьогодні, 5 травня близько 12:20, по вулиці Гольдбергівській сталося зіткнення автомобіля ВАЗ 21093 під керуванням 21-річної жінки та мотоцикла Kawasaki під керуванням 32-річного чоловіка.

Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали водії транспортних засобів.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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