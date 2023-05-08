35 «шахедів» знищено під час нічної атаки дронів

У ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».

Було застосовано 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку – аеродром Сеща (Брянська область).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування «Центр» Повітряних Сил, у взаємодії з складовими Сил оборони України, знищено усі тридцять п’ять Shahed-136/131.

Разом з тим, нагадуємо, що навіть 100-відсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО! Уламки зенітних ракет та уражених БпЛА обов’язково повертаються на землю!Тож бережіть себе та своїх рідних.

Також, близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Усього здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим).

Частина ракет не досягла своїх цілей. Про наслідки влучань, повідомить місцева військова адміністрація.

Агентство Телевидения Новости