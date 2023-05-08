21 міна за добу: зведення піротехніків ДСНС Харківської області

Протягом доби з 7 по 8 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

21 – на ліквідацію пожеж;

2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

9 – для надання допомоги населенню і поліції;

Пожеж і руйнацій, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Двічі рятувальники здійснювали перевірки місць ворожих атак. Влучання зафіксовані на території Чугуївського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні будинки та автомобіль.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 21 одиниця вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости