Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:47
Просмотров: 89

В очікуванні контрнаступу: окупанти вивозять колаборантів та перестали завозити паливо на АЗС

В очікуванні контрнаступу: окупанти вивозять колаборантів та перестали завозити паливо на АЗС

Окупанти продовжують «евакуацію» мешканців південних районів України. На АЗС вже перестали завозити паливо, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у напрямку населеного пункту Бердянськ. Цій процедурі підлягають представники так званої місцевої «влади», колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому, батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови «евакуювати» дитину.

На АЗС спостерігаються черги за пальним, усім водіям  повідомлено, що нових поставок пального не планується.

В населеному пункті Веселе Запорізької області зачинено та не функціонує місцевий відділ поліції ворога. Напередодні спостерігалось знищення документації цієї установи.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 