В очікуванні контрнаступу: окупанти вивозять колаборантів та перестали завозити паливо на АЗС

Окупанти продовжують «евакуацію» мешканців південних районів України. На АЗС вже перестали завозити паливо, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у напрямку населеного пункту Бердянськ. Цій процедурі підлягають представники так званої місцевої «влади», колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому, батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови «евакуювати» дитину.

На АЗС спостерігаються черги за пальним, усім водіям повідомлено, що нових поставок пального не планується.

В населеному пункті Веселе Запорізької області зачинено та не функціонує місцевий відділ поліції ворога. Напередодні спостерігалось знищення документації цієї установи.

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