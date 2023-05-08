Мінус 540 окупантів та 3 склади боєприпасів: втрати ворога за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір ранок 10 березня. 439 доба війни.

Вночі, 8 травня 2023 року, ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.

Продовжуючи тактику терору, минулої доби російська федерація завдала 16 ракетних ударів, зокрема по містах Харківської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Крім того, зафіксовано 61 авіаційний удар та 52 ворожих обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом минулої доби було відбито 55 атак противника на зазначених ділянках фронту.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Костобобрів Чернігівської області та Глухів Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Орликівка, Тимоновичі, Заріччя, Блешня, Залізний Міст, Архипівка, Леонівка, Бучки Чернігівської області; Стара Гута, Середина-Буда, Бачівськ, Уланове, Ворожба, Іскрисківщина та Новгородське Сумської області, а також Уди, Вовчанськ, Плетенівка, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне, Бударки та Строївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гряниківка та Вільшана. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Тривають бої у місті Бахмут, окупанти обстрілювали місто запалювальними та фосфорними боєприпасами. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Хромове, Іванівське, Часів Яр та Ступочки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Бахмут, Богданівка, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине та Леонідівка Донецької області.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Також, наші захисники знищили 2 ударних та 6 розвідувальних БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також 3 склади боєприпасів ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости