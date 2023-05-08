Енергетики відновили електропостачання після обстрілів у Куп’янському районі

Фахівці Великобурлуцього району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” відновили електропостачання у селах Чорне та Грачівка Вільхуватської сільської громади, а також селі Хатнє Великобурлуцької селищної громади Куп’янського району.

Як повідомив начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв, села були знеструмлені внаслідок артилерійських обстрілів 5 травня.

“Наші бригади оперативно усунули всі пошкодження та повернули світло споживачам. У Вільхуватській громаді ми відремонтували близько 120 метрів повітряної лінії 10 кВ, у Хатньому – 250 м лінії 0,4 кВ”, – зазначив керівник РЕМ.

За його словами, ці населені пункти розташовані у прикордонній зоні, тому, на жаль, постійно потерпають від ворожих обстрілів.

“Страждає від них і електромережа. Уламки пошкоджують наші дроти та опори. Проте енергетики Великобурлуцького РЕМ роблять все можливе, щоб люди надовго не залишалися без електрики”, – підкреслив Євгеній Кривошеєв.

Агентство Телевидения Новости