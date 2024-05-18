США ввели санкции против ряда лиц и компаний в связи с поставками оружия между рф и КНДР

Соединенные Штаты в четверг ввели санкции в отношении двух физических лиц и трех компаний рф за содействие поставкам оружия между россией и Северной Кореей, включая баллистические ракеты для использования в Украине, сообщило министерство финансов США.

«Сегодняшние действия отражают нашу приверженность пресечению углубляющегося военного сотрудничества между КНДР и рф», – сказал заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Джерело: nigroll.com

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