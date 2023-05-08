Проголошувала проросійські лозунги: викрито ще одну шанувальницю «руського миру»

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 61-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що мешканка с. Тищенківка Куп’янського району під час окупації населеного пункту публічно проголошувала проросійські лозунги на кшталт того, що «россия здесь навсегда», та публічно заперечувала збройну агресію рф проти України.

Дізнання проводять дізнавачі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Куп‘янський РВП ГУНП в Харківській області та зведений загін ГУНП в Луганській області.

Агентство Телевидения Новости