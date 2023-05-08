Збиралась вчити українських дітей за стандартами рф: викрито колаборантку

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 55-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації смт Борова Ізюмського району вже колишня заступниця Борівського селищного голови стала співпрацювати з ворогом. Спочатку жінка обійняла посаду «заместителя начальника Боровского территориального управления ВГА Изюмского района Харьковской области», а потім очолила «Боровскую общеобразовательную школу №1 им. Героя Советского Союза В. С. Колесника», створену на базі місцевого навчального закладу.

На початку вересня минулого року колаборантка повідомила батькам учнів, що навчальний процес буде проводитись за стандартами рф. Для цього підозрювана отримала від окупаційної адміністрації підручники для учнів різних класів, утворила приймальну комісію з вчителів, згодних співпрацювати з ворогом, та активно впроваджувала російський навчальний план.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, після деокупації Ізюмщини колаборантка втекла до рф. Наразі вирішується питання щодо її оголошення в розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости