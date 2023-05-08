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Зеленський запропонував встановити День пам’яті та перемоги над нацизмом

Зеленський запропонував встановити День пам’яті та перемоги над нацизмом

Президент України Володимир Зеленський запропонував встановити День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

«Сьогодні я подаю до Верховної Ради України законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі, наших людей, того покоління, про яке бережемо пам’ять майже в кожній нашій родині.

Ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлерівської коаліції й не дамо брехати, ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни чи народу.

Зло ми знищували разом! Так само, як разом протистоїмо зараз аналогічному злу.

Згадуючи героїзм мільйонів українців у тій війні проти нацизму, ми бачимо такий же героїзм у діях наших воїнів зараз – нащадків тих, хто здобув перемогу – капітуляцію нацизму того дня, 8 травня 1945-го року.

І ми пишаємося героїзмом українського народу! Тоді й зараз», – сказано у зверненні.


Агентство Телевидения Новости

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