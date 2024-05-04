У "Великій сімці" більше не розглядають варіант повної конфіскації заморожених російських активів на допомогу Україні — Financial Times

"Хоча Україна продовжує наполягати на повній конфіскації, посадовці G7 у приватних розмовах заявляють, що це питання більше не стоїть на порядку денному.

Натомість вони вивчають альтернативні шляхи вилучення коштів від заморожених активів", — йдеться у матеріалі.

За словами співрозмовників видання, зараз Сполучені Штати просувають ідею виділення Україні близько $50 млрд допомоги у вигляді позики або облігацій під заставу майбутніх прибутків від заморожених російських активів.

У Вашингтоні розраховують, що ця пропозиція отримає підтримку на саміті у червні.

Джерело: https://t.me/znua_live/146590

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