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У "Великій сімці" більше не розглядають варіант повної конфіскації заморожених російських активів на допомогу Україні — Financial Times
"Хоча Україна продовжує наполягати на повній конфіскації, посадовці G7 у приватних розмовах заявляють, що це питання більше не стоїть на порядку денному.
Натомість вони вивчають альтернативні шляхи вилучення коштів від заморожених активів", — йдеться у матеріалі.
За словами співрозмовників видання, зараз Сполучені Штати просувають ідею виділення Україні близько $50 млрд допомоги у вигляді позики або облігацій під заставу майбутніх прибутків від заморожених російських активів.
У Вашингтоні розраховують, що ця пропозиція отримає підтримку на саміті у червні.
Джерело: https://t.me/znua_live/146590