18 автомобільних шин на 500 000 тисяч гривень для бойової броньованої техніки

«Вдячний Укртрансгазу в особі т.в.о. генерального директора – Оператора газосховищ України Романа Малютіна та колективу підприємства за цю допомогу та підтримку наших воїнів», – зазначив на своїй сторінці у Фейсбуку народний депутат України Павло Сушко.

Кожен виїзд на лінію вогню – це пошкодження коліс броньованих автомобілів, від уламків снарядів шини рвуться, а це безпека і життя наших бійців. Такі шини наразі дефіцит в Україні, однак вони постійно необхідні захисникам для використання броньованої техніки на фронті.

На запит прикордонників щодо їх необхідності Павло Сушко звернувся до Руслана Колбаси начальника Департаменту із загальних та соціальних питань АТ «Укртрансгаз», який спільно з керівництвом товариства оперативно включився у вирішення цієї надскладної задачі. Вони знайшли ці шини і оплатили їх.

«Дякую за мужність всім прикордонникам, які тримають оборону в найгарячіших точках на сході України! Слава і вдячність Держприкордонслужбі та всім захисникам за самовіддану службу на захист України!», – додав Павло Сушко.

Агентство Телевидения Новости