Прикордонники приземлили три мультикоптерні дрони

Ворог розуміє, що інформація про розташування, кількість і переміщення підрозділів Сил оборони має надважливе значення. А в сучасній активній зоні ведення бойових дій таку інформацію можна отримати переважно за допомогою аеророзвідки.

Однак, прикордонники не втрачають пильності й успішно протидіють спробам загарбників розвідати наші позиції. Так, один з прикордонних підрозділів, що виконує бойові завдання на сході, помітив рух кількох БПЛА окупантів. Використовуючи антидронові рушниці, що неодноразово доводили свою ефективність, прикордонники приземлили одразу три ворожі «пташки».

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