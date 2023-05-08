35 тонн гуманітарної допомоги було надано мешканцям Харківщини

За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова триває системне постачання гуманітарної допомоги до громад регіону.

З 1 по 5 травня Обласний гуманітарний штаб передав благодійним фондам «Фумі», «Ми тут поряд», Пісочинській селищній раді, а також одному з військових спецпідрозділів понад 35 тонн продуктів, напоїв засобів гігієни та побутових засобів.

Крім цього, благодійному фонду «Дія», Роганській, Височанській, Краснокутській, Наталинській, Вільхівській, Новопокровській, Лозівській, Донецькій та Петропавлівській громадам доправили майже 8800 продовольчих наборів.

Малоданилівській, Краснокутській Первомайській, Вовчанській і Борівській громадам передали 11 електрогенераторів.

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