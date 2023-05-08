«Харківводопостачання» та «Харківводоканал» усунули 45 аварій на водоводах

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 45 аварійних ситуацій на водоводах.

Також було впорядковано 85 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури та капітально відремонтовано 13 водорозбірних колонок.

Як повідомили на підприємстві, бригади працюють у штатному режимі, оперативно ліквідовують аварії та проводять необхідну профілактику.

У неділю фахівці усунули чотири пошкодження на трубопроводах. Сьогодні, 8 травня, бригади почали ліквідацію дев’яти аварійних ситуації.

Джерело: Харківська міськрада

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