На Харківщині поліцейські викрили чоловіка у зберіганні боєприпасів
В Ізюмському районі поліцейські викрили чоловіка у зберіганні боєприпасів.
8 травня працівники Ізюмського районного управління поліції провели санкціонований обшук за місцем мешкання 39-річного жителя смт Донець.
Правоохоронці виявили та вилучили корпус гранати типу Ф-1, уніфікований запал ручної гранати УЗРГМ-2, понад 140 патронів для гладкоствольної мисливської рушниці, а також спецзасоби.
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.