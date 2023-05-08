На Харківщині поліцейські викрили чоловіка у зберіганні боєприпасів

В Ізюмському районі поліцейські викрили чоловіка у зберіганні боєприпасів.

8 травня працівники Ізюмського районного управління поліції провели санкціонований обшук за місцем мешкання 39-річного жителя смт Донець.

Правоохоронці виявили та вилучили корпус гранати типу Ф-1, уніфікований запал ручної гранати УЗРГМ-2, понад 140 патронів для гладкоствольної мисливської рушниці, а також спецзасоби.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости