Харківський район зазнав ударів від 6 ракет С-300
Вчора ввечері ворог завдав масованого ракетного удару по Харківському району області. «Прильоти» 6 ракет С-300 зафіксовані у районі с. Новий Коротич. На щастя, всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.
Ще 1 ракета С-300 влучила в районі смт. Солоницівка Харківського району. Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура, сталася пожежа в лісопосадці.
У с. Цапівка одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок.
Крім того, протягом доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.
У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок.
У с. Фиголівка Куп’янського району пошкодження зазнали 2 приватні будинки.
На щастя, за добу обійшлося без постраждалих.
Джерело: канал Олега Синєгубова