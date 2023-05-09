Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:19
Просмотров: 107

Харківський район зазнав ударів від 6 ракет С-300

Харківський район зазнав ударів від 6 ракет С-300

Вчора ввечері ворог завдав масованого ракетного удару по Харківському району області. «Прильоти» 6 ракет С-300 зафіксовані у районі с. Новий Коротич. На щастя, всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Ще 1 ракета С-300 влучила в районі смт. Солоницівка Харківського району. Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура, сталася пожежа в лісопосадці.

У с. Цапівка одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок.

Крім того, протягом доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок.

У с. Фиголівка Куп’янського району пошкодження зазнали 2 приватні будинки.

На щастя, за добу обійшлося без постраждалих.

Джерело: канал Олега Синєгубова

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 