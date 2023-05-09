Харківський район зазнав ударів від 6 ракет С-300

Вчора ввечері ворог завдав масованого ракетного удару по Харківському району області. «Прильоти» 6 ракет С-300 зафіксовані у районі с. Новий Коротич. На щастя, всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Ще 1 ракета С-300 влучила в районі смт. Солоницівка Харківського району. Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура, сталася пожежа в лісопосадці.

У с. Цапівка одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок.

Крім того, протягом доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок.

У с. Фиголівка Куп’янського району пошкодження зазнали 2 приватні будинки.

На щастя, за добу обійшлося без постраждалих.

Джерело: канал Олега Синєгубова

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