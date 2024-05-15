Новини однією строкою

● Генштаб ЗСУ запевняє, що обладнання фортифікацій та мінування на Харківщині здійснюється постійно. За твердженням Генштабу, лише в Харківській області за 2024 рік інженерно-саперні підрозділи Сил підтримки встановили десятки тисяч мін

● Правительство Грузии отказалось разговаривать с делегациями из Германии, Польши, Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии, приехавшими в Тбилиси. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам бундестага Михаэль Рот.

● В Германии растет число кибератак из Китая и россии. В ассоциации цифровой индустрии Bitkom сообщили, что в 2023 году число киберпреступлений, совершенных хакерами из рф и КНР, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. По словам главы МВД ФРГ Нэнси Фезер, ситуация обострилась после начала полномасштабной войны рф против Украины. «Мы не будем запуганы российским режимом ни при каких обстоятельствах», - подчеркнула она

● Совет ЕС утвердил план поддержки Украины Ukraine Facility на €50млрд..

● Канцлер Германии Шольц заявил, что в этом году Украине будет предоставлена военная помощь на сумму более 7 миллиардов евро.

● Финская компания Patria заявила о производстве 155-мм гаубиц на колесной базе для ВСУ.

● Глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар: Достигнута договоренность о транспортировке туркменского природного газа в Турцию через Азербайджан и Грузию.

● Президент Байден объявит о повышении тарифов на целый ряд китайских импортных товаров, включая электромобили, солнечные батареи, полупроводники и современные аккумуляторы, что он называет попыткой защитить стратегические отрасли американской промышленности от новой волны конкурентов, несправедливо субсидируемых Пекином. Байден также официально поддержит сохранение тарифов на китайские товары на сумму более 300 миллиардов долларов, которые были введены президентом Дональдом Трампом. Байден критиковал эти тарифы как налоги на американских потребителей во время своей предвыборной кампании в Белый дом в 2020 году.

● Байден подписал закон о запрете импорта российского урана.

● Литва отримала партію Javelin майже на 17 млн доларів.

● Парламент Грузии окончательно принял скандальный закон об "иноагентах". Закон станет препятствием на пути Грузии в ЕС. Теперь будут обсуждаться конкретные последствия, как ранее и заявляли в Еврокомиссии.

● Китайские банки отказываются принимать платежи за товары, перевозимые из Приморья по железной дороге.

● Госслужащих и сотрудников предприятий с доступом к гостайне начнут лишать загранпаспортов за несогласованный выезд за границу.

● Заступник Резнікова, який погодив покупку «яєць по 17», отримав посаду у МЗС, — Центр протидії корупції. Колишнього заступника МО з питань фінансів та внутрішнього аудиту Замлинського призначили послом за особливими дорученнями МЗС. Щось коментувати - лише псувати.

● В Китае предложили проводить расчеты с россией через мелкие и новые банки после зависания 80% платежей.

● В Мае в Украину прибудет еще одна система ПВО IRIS-T - посол Германии Мартин Егерь.

● Гамбург передал Украине первую машину для разминирования. ВСУ начнут использовать эту технику уже с июня. Еще три саперные машины будут доставлены в Киев к августу.

● Британский премьер предупредил сограждан о ядерной эскалации.

● Тьєррі Бретон, єврокомісар з питань внутрішнього ринку, каже, що перед континентальною Європою стоїть завдання довести виробництво артилерійських снарядів до 2 мільйонів на рік, щоб потім передати їх Україні.

● Испания передаст Украине десять танков Leopard 2, - El País.

● F-16 из Дании будут в распоряжении ВВС Украины в течение месяца, - премьер-министр страны Метте Фредериксен. Всего от Дании мы получим 19 самолетов.

● Индийское агентство лишило страховки нефтяные танкеры рф, попавшие под санкции США.

● Банки Европы более чем наполовину сократили кредитный бизнес, связанный с россией, после начала российско-украинского конфликта, заявила глава надзорного ведомства Европейского центрального банка (ЕЦБ) Клаудия Бух.

● Євросоюз попередньо погодився використовувати доходи від заморожених російських активів на постачання зброї для України. Однак партнери у Вашингтоні, Канаді та Великій Британії закликають європейських лідерів піти далі та повністю арештувати активи Центробанку рф.

● Населенные пункты Японии планируется к 2050 году на 90% перевести на использование синтетического метана, который должен заменить применяемый в бытовых целях сжиженный природный газ. Такое решение приняли члены Японской газовой ассоциации.

● По уровню свободы слова россия занимает 155-е место. Каждому пятому россиянину не хватает денег даже на еду. С начала войны россия потеряла порядка 465 тысяч солдат. Рождаемость обновила антирекорд с 1999 года.

- Про какое вставание с колен они всё время говорят?

● Снежный покров сохраняется на 60% территории россии, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра россии Роман Вильфанд.

● В россии расширят число преступлений, за которые назначаются принудительные работы

● Из российских аптек пропал зарубежный препарат для лечения больных онкологией.

● Пломбииир! В россии резко выросло производство водки и вина.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»