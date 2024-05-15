«Війна до останнього українця»: пропаганда запустила чергову ІПСО для зриву мобілізації

Мережею шириться новий ролик від російських фейкоробів, основний посил якого такий: українська влада буде воювати «до останнього українця».

Цю ІПСО росіяни запустили, щоби підірвати довіру українців до уряду і ЗСУ, а також уповільнити мобілізацію.

Насправді українська влада не має на меті воювати «до останнього українця» та бореться за життя кожного свого громадянина.

За збереження незалежності ми воюємо, використовуючи доступні сили та ресурси, але неповнолітніх та людей похилого віку на фронт ніхто не відправляє.

Не реагуйте на це та інші пропагандистські відео, не поширюйте їх. Якщо ворожа ІПСО не отримає достатньо уваги, то ворог не зможе досягнути своєї мети.

Джерело: https://t.me/spravdi/38624

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