Проводив російські свята: директору будинку культури у Вовчанську загрожує до 12 років позбавлення волі

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 64-річного чоловіка за фактами колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації Вочанська директор будинку культури безпосередньо був ведучим на російських святах «9 травня», «День прапора РФ» та на концерті «ансамблю пісні і танцю російської армії імені О.В. Олександрова».

Колаборант також провів захід по видачі перших паспортів громадян РФ мешканцям тимчасово окупованого м. Вовчанськ, який було висвітлено на проросійському телевізійному каналі.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, крім того, він закликав людей підтримувати рішення та дії держави-агресора.

Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости