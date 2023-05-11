ДСНС ліквідували 9 пожеж та знешкодили 80 одиниць вибухонебезпечних предметів

Протягом доби з 10 по 11 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 19 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

9 – для надання допомоги населенню.

Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

О 13:20 рятувальники з м. Вовчанська разом з вогнеборцями місцевої пожежної команди з селища Вільча виїхали на обстеження території міста Вовчанська, яке піддалось мінометному обстрілу з боку окупантів. Перевіркою виявлені пошкодження 5-ти приватних домогосподарств, 1 людина загинула, 1 постраждала.

О 01:14 з причини не пов’язаної з веденням бойових дій трапилась пожежа в селищі Печеніги. Горіла виробнича будівля одного з приватних підприємств, розташованого на вул. 1-го Травня, 10. Площа пожежі склала 500 кв.м. В пожежогасінні приймали участь 5 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС. О 03:45 рятувальники локалізували вогонь, о 05:06 – ліквідували. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости