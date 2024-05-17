Україна може використовувати зброю від США лише в межах своєї території: Пентагон

У Пентагоні заявили, що не змінили своєї позиції стосовно застосування Україною зброї, яку надає США в рамках військової допомоги.

Про це під час брифінгу сказала речниця американського оборонного відомства Сабріна Сінгх, повідомляє «Європейська правда».

У речниці спитали, чи змінили США свій підхід, який полягає в тому, що Україна може застосовувати американську зброю лише в межах своєї території, після початку російського наступу у Харківській області.

На це Сінгх відповіла, що позиція США залишилась незмінною.

«Так, ми не змінили своєї позиції. Ми вважаємо, що те обладнання, ті можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію», – зазначила представниця Пентагону.

Вона додала, що США зробили свої прохання цього приводу «досить публічними».

Сінгх зазначила, що глава Пентагону Ллойд Остін у своїх розмовах з українським міністром оборони Рустемом Умєровим обговорює, як найкраще використати надані засоби.

«І ми вважаємо, що це (має бути) в межах української території», – додала вона.

Агентство Телевидения Новости