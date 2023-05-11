Надійшли нові системи оповіщення від МКЧХ на Харківщину

Міжнародний Комітет Червоного Хреста передав для потреб Харківської області 65 систем оповіщення.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов подякував представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста за чергову допомогу.

«Постійно працюємо над вдосконаленням системи оповіщення, адже до повномасштабного вторгнення вона насправді була у досить критичному стані. Також дякуємо Міжнародному Комітету Червоного Хреста, зокрема, за генератори, якими вони нас забезпечили. Завдяки цьому обладнанню ми мали стабільне електропостачання і втримали взимку ситуацію на комунальних підприємствах міста та області», – сказав Олег Синєгубов.

Першочергово системи оповіщення спрямують у громади, які найбільше страждають від обстрілів.

«Системи оповіщення будуть розподілені між населеними пунктами Харківської області, щоб місцеві були проінформовані про небезпеку. Ми й надалі співпрацюватимемо з Харківською ОВА для вивчення потреб у регіоні і за можливістю будемо їх покривати», – прокоментував старший фахівець з фінансово-економічної безпеки МКЧХ Тимур Потєхін.

Нагадаємо, раніше в регіон вже надходило 50 сучасних систем оповіщення.

Джерело: ХОВА

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