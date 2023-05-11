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Безпекові уроки для наймолодших: харківські патрульні проводять заняття з ПДР для дітей

Безпекові уроки для наймолодших: харківські патрульні проводять заняття з ПДР для дітей

Патрульні продовжують зустрічі з дітьми, аби нагадувати про правила безпеки: інспектори відділу зв’язків з громадськістю проводять безпекові уроки для малечі. Такі зустрічі проходять в форматі інтерактивної гри, аби засвоєння інформації було не лише корисною, але й цікавою.

Головний акцент під час таких занять – правилах безпеки на дорозі. В ігровій формі діти навчаються правильно переходити проїжджу частину та вивчають дорожні знаки. Також патрульні розповідають про своє екіпірування, але найбільше захоплення завжди викликає можливість посидіти в службовому автомобілі.

Під час останньої такої зустрічі патрульні подарували дітям брелоки та світловідбиваючі флікери, щоб кожен з наймолодших учасників дорожнього руху був помітнішим на дорозі.

Агентство Телевидения Новости

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