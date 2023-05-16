Ремонт дороги в понад 103 млн гривень: прокуратура розірвала договір

Суд задовольнив позовну заяву керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави до державного підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю щодо розірвання договору про закупівлю послуг. Повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

За результатами вивчення інформації з офіційного веб-порталу публічних закупівель «Прозоро» виявлено порушення законодавства при здійсненні держпідприємством закупівлі послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення «Богодухів – Валки – Нова Водолага» загальною вартістю 103 млн гривень.

Ремонт вказаної дороги відбувається в рамках державної програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом України та спрямованої на масштабну розбудову якісної інфраструктури в нашій державі.

Так, окружною прокуратурою встановлено, що державне підприємство уклало договір на виконання послуг з ремонту дороги з ТОВ, до якого в подальшому рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Застосування вказаних санкцій призводить до порушення істотних умов договору, в тому числі неможливості своєчасного виконання умов договору, якісного надання послуг тощо.

Крім того, встановлено, що постачання асфальтобетонної суміші для виконання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги, надання послуг з випробувальної дорожньої лабораторії здійснюють підприємства, на які рішенням РНБО також накладено обмежувальні заходи (санкції).

Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву окружної прокуратури у повному обсязі.

Агентство Телевидения Новости