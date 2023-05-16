За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова у громадах області триває системна робота з розмінування та відновлення електрифікації.

Під час ремонту лінії електропередач між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району сапери знешкодили 250 ворожих протитанкових мін на ділянці протяжністю 300 метрів – це рекордна кількість вибухонебезпечних предметів за весь період розмінування територій ЛЕП.

«Наразі фахівці «Харківобленерго» завершують ремонтні роботи на лінії електропередач, що подає живлення до села Мосьпанове. Найближчим часом електропостачання для мешканців цього населеного пункту буде повністю відновлено. Попри всі труднощі працюємо далі», – сказав Олег Синєгубов.

Начальник Харківської ОВА подякував саперам за професійно виконану, надзвичайно небезпечну роботу. Усі міни були деактивовані та вивезені у визначене місце.

Нагадаємо, для посилення піротехнічних підрозділів у розмінуванні критичної інфраструктури Харківщина отримала машини MV-4.

Агентство Телевидения Новости