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У Харкові дитина збувала наркотики

У Харкові дитина збувала наркотики

15 травня до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення, що на одному з дитячих майданчиків Слобідського району Харкова перебуває підозріла особа.

Прибувши на місце події, працівники поліції виявили 17-річну дівчину. Неповнолітня зізналася, що має при собі згорток наркотичної речовини «сіль» вагою 70 грамів та 300 грамів амфетаміну.Правопорушниця повідомила, що зберігала наркотичну речовину з метою збуту та вказала 7 місць, де раніше сховала закладки.

Наразі дівчині повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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