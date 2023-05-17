У Харкові бабуся кричала про допомогу

Кричить людина про допомогу, допоможіть “, — такий виклик днями отримали харківські патрульні.

На місці виклику заявник розповів інспекторам, що в зачиненій квартирі мешкає бабуся, у якої нещодавно трапився інсульт. Тож вона може потребувати невідкладної допомоги.

Патрульні оцінили ситуацію та вирішили не гаяти час, адже життю жінки могла загрожувати небезпека.

Поліцейські з’ясували, що у сусідів є ключі від помешкання, тож розшукали їх та відчинили двері. У одній з кімнат інспектори виявили жінку на підлозі у безпорадному стані.

Патрульні викликали медиків, поклали жінку у стабільне бокове положення та контролювали її стан до приїзду лікарів.

Потому інспектори допомогли медикам знести бабусю до карети швидкої, яка одразу доправила її до лікарні.Дякуємо Андрію Ненашеву, Катерині Галкіній, Владиславу Неживі, Олександру Кашнікову за професійні та рішучі дії, які врятували життя.

Агентство Телевидения Новости