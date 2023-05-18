ДСНС ліквідували 25 пожеж

Протягом доби з 16 по 17 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 38 оперативний виїзд, з яких:

25 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені ворожими обстрілами;

8 – для надання допомоги населенню;

1 – на чергування;

4 – інші виїзди.

2 рази підрозділи ДСНС залучались на ліквідацію пожеж, спричинених ворожими обстрілами. В обох випадках горіли природні екосистеми біля села Новоосинове Куп’янського району. Найбільша за площею пожежа виникла о після обстрілу, який стався близько 18:00. Зайнялась хвойна підстилка на площі 5 га. О 18:22 вогнеборці 44-ї та 14-ї ДРПЧ вирушили на боротьбу з вогнем. Вже о 19:55 рятувальники повністю ліквідували його. В результаті попереднього обстрілу, який був нанесений окупантами близько 11:00 поза цим селом горіла суха трава на площі 300 кв.м. Бійці 44-ї ДРПЧ впорались з цією пожежею о 12:33.

Агентство Телевидения Новости