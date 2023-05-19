Координував кримінальників у Харкові: СБУ повідомила про підозру колаборанту

СБУ додатково повідомила про підозру ватажку злочинного угруповання, який координував кримінальників у Харкові.

Служба безпеки проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України в умовах війни. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У результаті комплексних заходів отримано нові докази незаконної діяльності ватажка кримінального угруповання, яке тероризувало мешканців Харкова.

Співробітники СБУ знешкодили злочинну групу на початку лютого цього року.

Наразі за матеріалами української спецслужби лідеру банди додатково повідомлено про підозру за ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу).

Раніше було встановлено, що ватажок угруповання розпочав кримінальну діяльність ще у 2012 році і згодом намагався досягти найвищого рівня ієрархії злочинного світу.

За цей час він тричі був засуджений за вчинення тяжких злочинів та провів у місцях позбавлення волі загалом 8,5 років.

Після звільнення з виправної установи зловмисник став позиціонувати себе як «смотрящий» за одним з районів Харкова.

Таким чином він намагався взяти під контроль злочинну діяльність інших кримінальників та отримувати від них регулярні «прибутки» для поповнення «злодійської каси».

У ході слідчих дій йому було повідомлено про підозру з трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 189 (вимагання);ч. 4 ст. 186 (грабіж);ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Наразі фігурант та його спільники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости